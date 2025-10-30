október 30., csütörtök

Sziréna

1 órája

Szörnyű: mentősök szenvedtek balesetet Debrecennél, akiket gyalogosgázoláshoz riasztottak – többen megsérültek! – fotókkal

Címkék#debrecen#mentő#közlekedés#baleset

Több sérült van, értesüléseink szerint mentődolgozók is megsérültek. A két baleset nem messze történt egymástól.

Haon.hu

Két baleset is történt csütörtök este Debrecen határában, a 4814-es úton. Az elsőben egy gyalogost ütött el egy autó, a második balesetben információink szerint egy mentőautó is érintett. Utóbbi kapcsán a rendőrség megkeresésünkre közölte, két jármű érintett a 4814-es úton Debrecen és Bánk között, a Panoráma úti elágazásnál történt balesetben, teljes útzár mellett helyszínelnek.

Mentőautó szenvedett balesetet Debrecennél
Mentőautó szenvedett balesetet Debrecennél
Forrás: Tóth Imre

Egy másik balesethez riasztották őket

Úgy tudjuk, a mentősöket a 4814-es úton a gyalogosgázoláshoz riasztották, melynek sérültje súlyos-életveszélyes állapotban van. Ezt követően egy személyautóval ütközött a mentő. Értesüléseink szerint a balesetben többen megsérültek, köztük mentődolgozók is. 

Érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálatot Kommunikációs Osztálya közölte: a megkülönböztető jelzést használó mentőegység egy súlyos sérültet szállított a kórház felé, amikor frontálisan ütközött egy személyautóval. A balesetben a mentőautó személyzetéből két dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett. Vizsgálat és megfigyelés céljából valamennyi érintettet (egy beteget és négy mentődolgozót, valamint a személygépkocsi sofőrjét) kórházba szállították. A mentőautóban utazó beteg az ütközésben nem szenvedett sérülést – tudatták.

A baleseti helyszínelés 21.45 órára fejeződött be.

A gyalogosgázolás helyszínéről a fotókat is nézheted meg: 

Gyalogost ütöttek el Debrecen térségében

Fotók: Tóth Imre

A mentőbalesetről készült képeinket itt találod: 

Mentősök szenvedtek balesetet Debrecennél

Fotók: Tóth Imre

Traktorbaleset is történt

Csütörtökön Hajdúböszörményben is volt baleset, egy traktor borult az oldalára. A traktorban csak annak sofőrje utazott, ő megsérült. A helyszínen készült fotóinkat itt találod:

