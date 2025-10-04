Három autó ütközött Debrecen forgalmas pontján

Három autó ütközött össze péntek reggel Debrecenben, a Füredi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg – közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Debrecenben: három autó ütközött a Füredi úton

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A baleset mellett lakástűzhöz is vonultak a tűzoltók pénteken

Péntek este egy negyedik emeleti lakásban kötődoboz égett Berettyóújfaluban, a József Attila lakótelepen. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezésére már nem volt lánggal való égés. A tűzoltók átszellőztették az épületet és hőkamerával átvizsgálták azt.

