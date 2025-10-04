Kék hírek
1 órája
Három autó ütközött Debrecen forgalmas pontján
A debreceni tűzoltók átvizsgálták a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.
Három autó ütközött össze péntek reggel Debrecenben, a Füredi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg – közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
A baleset mellett lakástűzhöz is vonultak a tűzoltók pénteken
Péntek este egy negyedik emeleti lakásban kötődoboz égett Berettyóújfaluban, a József Attila lakótelepen. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiérkezésére már nem volt lánggal való égés. A tűzoltók átszellőztették az épületet és hőkamerával átvizsgálták azt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelhet:
Ezt ne hagyja ki!
5 órája
A szomszédból áthulló falevelet tényleg neked kell összeszedni? Itt a válasz
Ezt ne hagyja ki!Másfél évtized
20 órája
15 éve szolgálja a település lakóit a hajdú-bihari polgármester
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre