Baleset Felsőjózsán, két autó ütközött össze!
A rendőrség már a helyszínelést végzi. A baleset miatt több járat is terelőútvonalon közlekedik.
Baleset történt Debrecenben, a Felsőjózsai utcán csütörtök délután. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a Felsőjózsai utca felé közlekedő 35Y-os járatok, a Gönczy Pál utca érintése nélkül, a Deák Ferenc utca – Felsőjózsai utca útvonalon közlekednek – írja a DKV Zrt.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, anyagi káros ütközés történt. A rendőrség információi szerint a Deák utcáról érkező autós nem adta meg az elsőbbséget a kereszteződésben a Felsőjózsai utcán közlekedő autósnak.
Személyi sérülés nem történt.
FRISSÍTÉS: A DKV Zrt. közleménye szerint a Felsőjózsai utcán történt baleset rendőrségi helyszínelése befejeződött, a 35Y-os járatok az eredeti útvonalon közlekednek a továbbiakban.
