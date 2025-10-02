Baleset Felsőjózsán, két autó ütközött össze!

Baleset történt Debrecenben, a Felsőjózsai utcán csütörtök délután. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a Felsőjózsai utca felé közlekedő 35Y-os járatok, a Gönczy Pál utca érintése nélkül, a Deák Ferenc utca – Felsőjózsai utca útvonalon közlekednek – írja a DKV Zrt.

Baleset Felsőjózsán: több járat terelőútvonalon

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, anyagi káros ütközés történt. A rendőrség információi szerint a Deák utcáról érkező autós nem adta meg az elsőbbséget a kereszteződésben a Felsőjózsai utcán közlekedő autósnak.

Személyi sérülés nem történt.

FRISSÍTÉS: A DKV Zrt. közleménye szerint a Felsőjózsai utcán történt baleset rendőrségi helyszínelése befejeződött, a 35Y-os járatok az eredeti útvonalon közlekednek a továbbiakban.

