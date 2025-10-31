október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset Debrecenben: teherautó karambolozott, sérült is van! - fotókkal!

Címkék#debrecen#közlekedés#baleset

Egy pillanat alatt megtörtént a baj. A baleset helyszínéről egy idős férfit vittek el a mentők.

Haon.hu

Baleset történt Debrecenben péntek este, összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a Faraktár utca és a Baross Gábor utca kereszteződésében - számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett.

Baleset Debrecenben: teherautó karambolozott, sérült is van!
Baleset Debrecenben: teherautó karambolozott, sérült is van!
Forrás: Batta Gergő

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,

a helyszínről egy 70 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba.

További fotók a Faraktár utcai baleset helyszínéről:

Fotókon a Faraktár utcai baleset - kisteherautó és autó ütközött!

Fotók: Batta Gergő

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu