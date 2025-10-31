Sziréna
1 órája
Baleset Debrecenben: teherautó karambolozott, sérült is van! - fotókkal!
Egy pillanat alatt megtörtént a baj. A baleset helyszínéről egy idős férfit vittek el a mentők.
Baleset történt Debrecenben péntek este, összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a Faraktár utca és a Baross Gábor utca kereszteződésében - számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett.
Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,
a helyszínről egy 70 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba.
További fotók a Faraktár utcai baleset helyszínéről:
Fotókon a Faraktár utcai baleset - kisteherautó és autó ütközött!Fotók: Batta Gergő
