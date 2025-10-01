Baleset történt Debrecenben, mentők is érkeztek a helyszínre!

Összeütközött két személyautó Debrecenben, az Egyetem sugárúton, a Balassi Bálint utcánál szerda este – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a balesetben megsérült járműveket.

Baleset Debrecenben: mentő is érkezett a helyszínre

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén félpályán lezárták az utat.

