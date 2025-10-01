Sziréna
2 órája
Baleset történt Debrecenben, mentők is érkeztek a helyszínre!
Két személyautó ütközött. A baleset miatt félpályás útzár van.
Összeütközött két személyautó Debrecenben, az Egyetem sugárúton, a Balassi Bálint utcánál szerda este – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a balesetben megsérült járműveket.
A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén félpályán lezárták az utat.
