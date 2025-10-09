október 9., csütörtök

Két autó ütközött egy debreceni kereszteződésben, ketten megsérültek! - fotókkal

Címkék#debrecen#Bartók Béla út#baleset

A járművekben csak a sofőrök utaztak. A debreceni balesethez a mentőket is riasztották.

Haon.hu

Egymásnak ütközött két személygépkocsi Debrecenben, a Bartók Béla út és a Kiss Ernő utca kereszteződésében csütörtökön dél körül - írta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az autókban csak a sofőrök utaztak, akikhez a mentők is kiérkeztek. 

Baleset Debrecenben: két autó ütközött a Bartók Béla úton
Fotó: Batta Gergő

A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket.  Az érintett útszakaszon forgalmi akadályt képeztek a járművek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 70 év körüli nőt és egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Rendőri irányítás mellett halad a forgalom
Fotó: Batta Gergő

