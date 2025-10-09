2 órája
Két autó ütközött egy debreceni kereszteződésben, ketten megsérültek! - fotókkal
A járművekben csak a sofőrök utaztak. A debreceni balesethez a mentőket is riasztották.
Egymásnak ütközött két személygépkocsi Debrecenben, a Bartók Béla út és a Kiss Ernő utca kereszteződésében csütörtökön dél körül - írta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az autókban csak a sofőrök utaztak, akikhez a mentők is kiérkeztek.
A helyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályt képeztek a járművek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 70 év körüli nőt és egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Ez is érdekelhet:
Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben
Csúnya balhé a debreceni szórakozóhelynél: csak rágyújtani ment ki a fickó, úgy kellett visszamenekülnie!