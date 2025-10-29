Két autó ütközött a 4814-es úton, Debrecennél!

Összeütközött két személyautó a 4814-es út 8-as kilométernél, Debrecen térségében szerda késő délután – közölte a balesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az autóban utazó két ember kiszállt a járművekből.

Baleset a 4814-es úton: két autó ütközött Debrecennél

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Egy létavértesi önkéntes tűzoltó áramtalanította a járműveket.

Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van.

Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében

