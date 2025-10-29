1 órája
Két autó ütközött a 4814-es úton, Debrecennél!
A helyszínelés ideje alatt félpályás az útzár. Újabb baleset történt Hajdú-Bihar vármegyében.
Összeütközött két személyautó a 4814-es út 8-as kilométernél, Debrecen térségében szerda késő délután – közölte a balesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az autóban utazó két ember kiszállt a járművekből.
Egy létavértesi önkéntes tűzoltó áramtalanította a járműveket.
Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van.
Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében
Szerda délután Hajdúböszörmény térségében, a 3507-es út 6-os kilométerénél is két autó ütközött. Az ütközés következtében két embert kórházba szállítottak a mentőszolgálat munkatársai. A baleset helyszínéről készült felvételeket megtekinthetitek az alábbi cikkben:
