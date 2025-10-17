Baleset Debrecennél: két autó ütközött a 4-es főúton!

Két személygépkocsi ütközött össze Debrecen külterületén, a 4-es számú főúton csütörtökön este - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták, majd áramtalanították. Az autókban összesen hárman utaztak, közülük senki sem sérült meg.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Egyéb riasztások csütörtökön:

Traktor gyulladt ki Biharkeresztes külterületén, csütörtökön délután. A berettyóújfalui és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.

külterületén, csütörtökön délután. A berettyóújfalui és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg. Jelzett a szén-monoxid érzékelő tegnap este Sárándon, a Szabadság utca egyik családi házában. A debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek az ingatlanban, ahol bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte. Az ingatlanban élő egy ember, nem sérült meg.

