Ügyeleti hírek
1 órája
Baleset Debrecennél: két autó ütközött a 4-es főúton!
A mentőket is a helyszínre riasztották. A balesetben két autó volt érintett.
Két személygépkocsi ütközött össze Debrecen külterületén, a 4-es számú főúton csütörtökön este - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták, majd áramtalanították. Az autókban összesen hárman utaztak, közülük senki sem sérült meg.
Egyéb riasztások csütörtökön:
- Traktor gyulladt ki Biharkeresztes külterületén, csütörtökön délután. A berettyóújfalui és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.
- Jelzett a szén-monoxid érzékelő tegnap este Sárándon, a Szabadság utca egyik családi házában. A debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek az ingatlanban, ahol bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte. Az ingatlanban élő egy ember, nem sérült meg.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Hoppá!
2 órája
LIDL mozgóbolt Hajdú-Biharban? – ilyen még nem volt, szinte házhoz jönnek a legjobb akciók!
Ezt ne hagyja ki!Azta!
18 órája
Világsztár fotózkodott Debrecen egyik legforgalmasabb terén, az ő arcát tényleg mindenki ismeri!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre