Ügyeleti hírek

1 órája

Baleset Debrecennél: két autó ütközött a 4-es főúton!

A mentőket is a helyszínre riasztották. A balesetben két autó volt érintett.

Haon.hu

Két személygépkocsi ütközött össze Debrecen külterületén, a 4-es számú főúton csütörtökön este - közölte a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók a járműveket átvizsgálták, majd áramtalanították. Az autókban összesen hárman utaztak, közülük senki sem sérült meg.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Egyéb riasztások csütörtökön:

  • Traktor gyulladt ki Biharkeresztes külterületén, csütörtökön délután. A berettyóújfalui és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg.
  • Jelzett a szén-monoxid érzékelő tegnap este Sárándon, a Szabadság utca egyik családi házában. A debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek az ingatlanban, ahol bebizonyosodott a mérgező gáz jelenléte. Az ingatlanban élő egy ember, nem sérült meg.

