Baleset Debrecennél: szalagkorlátnak csapódott egy autó, sérültről is tudni!

Baleset történt szerda délelőtt Debrecen külterületén - hívta fel rá a figyelmet az Útinform. Mint írták, a 33-as főúton ütközött szalagkorlátnak egy autó, ezért a 100-as km-nél a forgalom félpályán halad.

Baleset Debrecennél: szalagkorlátnak csapódott egy autó!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,

a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

