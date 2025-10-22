Sziréna
1 órája
Baleset Debrecennél: szalagkorlátnak csapódott egy autó, sérültről is tudni!
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Szerda délelőtt történt baleset.
Baleset történt szerda délelőtt Debrecen külterületén - hívta fel rá a figyelmet az Útinform. Mint írták, a 33-as főúton ütközött szalagkorlátnak egy autó, ezért a 100-as km-nél a forgalom félpályán halad.
Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte,
a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
