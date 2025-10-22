október 22., szerda

Előd névnap

20°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset Debrecennél: szalagkorlátnak csapódott egy autó, sérültről is tudni!

Címkék#útinform#debrecen#baleset

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Szerda délelőtt történt baleset.

Haon.hu

Baleset történt szerda délelőtt Debrecen külterületén - hívta fel rá a figyelmet az Útinform. Mint írták, a 33-as főúton ütközött szalagkorlátnak egy autó, ezért a 100-as km-nél a forgalom félpályán halad. 

Baleset Debrecennél: szalagkorlátnak csapódott egy autó!
Baleset Debrecennél: szalagkorlátnak csapódott egy autó!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, 

a helyszínről egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu