Három gyermeket szállítottak kórházba a berettyóújfalui baleset helyszínéről!

Ahogy arról portálunk is beszámolt, villanyoszlopnak ütközött egy autó szerda délután Berettyóújfaluban, a Királyhágó utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat az autó négy utasát kórházba szállította – közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Berettyóújfaluban: két villanyoszlopnak is nekiment egy autó

Forrás: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről négy embert, egy nőt és három gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.

Debrecenben is történt baleset

Három autó ütközött össze Debrecenben, a Balmazújvárosi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a járműveket, az egyik autóból az olaj és az üzemanyag folyt, azt a tűzoltók felitatták. A balesetben senki sem sérült meg.

Egyéb beavatkozások:

Szabadtéri tűz volt Kabán, a Batthyány utcában. A püspökladányi hivatásos és kabai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a hatszáz négyzetméteres tüzet két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

Továbbá e gy kis kuka égett éjszaka a debreceni Erzsébet utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

Ajánljuk még: