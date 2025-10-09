október 9., csütörtök

Dénes névnap

+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

47 perce

Három gyermeket szállítottak kórházba a berettyóújfalui baleset helyszínéről!

Címkék#Berettyóújfalu#debrecen#tűz#baleset

Villanyoszlopnak ütközött egy autó. A balesetben összesen négy ember, köztük három gyermek sérült.

Haon.hu
Három gyermeket szállítottak kórházba a berettyóújfalui baleset helyszínéről!

Három gyermeket szállítottak kórházba a 42-es főúton történt baleset után

Forrás: Facebook/Berettyóhír

Ahogy arról portálunk is beszámolt, villanyoszlopnak ütközött egy autó szerda délután Berettyóújfaluban, a Királyhágó utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat az autó négy utasát kórházba szállította – közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Berettyóújfaluban: két villanyoszlopnak is nekiment egy autó
Baleset Berettyóújfaluban: két villanyoszlopnak is nekiment egy autó
Forrás: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről négy embert, egy nőt és három gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.

Debrecenben is történt baleset

Három autó ütközött össze Debrecenben, a Balmazújvárosi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a járműveket, az egyik autóból az olaj és az üzemanyag folyt, azt a tűzoltók felitatták. A balesetben senki sem sérült meg. 

Egyéb beavatkozások:

  • Szabadtéri tűz volt Kabán, a Batthyány utcában. A püspökladányi hivatásos és kabai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a hatszáz négyzetméteres tüzet két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el. 
  • Továbbá egy kis kuka égett éjszaka a debreceni Erzsébet utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu