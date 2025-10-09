47 perce
Három gyermeket szállítottak kórházba a berettyóújfalui baleset helyszínéről!
Villanyoszlopnak ütközött egy autó. A balesetben összesen négy ember, köztük három gyermek sérült.
Három gyermeket szállítottak kórházba a 42-es főúton történt baleset után
Forrás: Facebook/Berettyóhír
Ahogy arról portálunk is beszámolt, villanyoszlopnak ütközött egy autó szerda délután Berettyóújfaluban, a Királyhágó utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat az autó négy utasát kórházba szállította – közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről négy embert, egy nőt és három gyermeket további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba.
Debrecenben is történt baleset
Három autó ütközött össze Debrecenben, a Balmazújvárosi úton. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a járműveket, az egyik autóból az olaj és az üzemanyag folyt, azt a tűzoltók felitatták. A balesetben senki sem sérült meg.
Egyéb beavatkozások:
- Szabadtéri tűz volt Kabán, a Batthyány utcában. A püspökladányi hivatásos és kabai önkéntes tűzoltókat riasztották, akik a hatszáz négyzetméteres tüzet két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.
- Továbbá egy kis kuka égett éjszaka a debreceni Erzsébet utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.
Ajánljuk még:
Hajléktalanok tanyáznak a Tócóvölgyben, a lakóknak elegük van! – lépett az önkormányzat
Vérlázító dolgot tettek a debreceni sülökkel, sürgős segítséget kér az állatkert!