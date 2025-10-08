1 órája
Két villanyoszlopnak is nekiment egy autó a 42-es főúton, mentő is a helyszínen!
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. A baleset helyszínére mentő is érkezett.
Két villanyoszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Berettyóújfaluban, a Király-hágó úton, azaz a 42-es főúton, a Munkácsy utcánál szerda kora délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az autóban négyen utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett.
Hozzátették, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Reggel is történt baleset a vármegyében
Szerda reggel a 47-es főúton, Debrecen és Mikepércs között ütközött egy kisteherautó és egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínen készült fotókat megnézhetitek ebben a cikkben:
