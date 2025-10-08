október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Két villanyoszlopnak is nekiment egy autó a 42-es főúton, mentő is a helyszínen!

Címkék#villanyoszlop#42-es főút#Berettyóújfalu#baleset

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. A baleset helyszínére mentő is érkezett.

Haon.hu

Két villanyoszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Berettyóújfaluban, a Király-hágó úton, azaz a 42-es főúton, a Munkácsy utcánál szerda kora délután - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az autóban négyen utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett. 

Baleset Berettyóújfaluban: két villanyoszlopnak is nekiment egy autó
Baleset Berettyóújfaluban: két villanyoszlopnak is nekiment egy autó
Forrás: Tóth Imre

Hozzátették, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Reggel is történt baleset a vármegyében

Szerda reggel a 47-es főúton, Debrecen és Mikepércs között ütközött egy kisteherautó és egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínen készült fotókat megnézhetitek ebben a cikkben:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu