Két személyautó ütközött össze Derecskén – fotókkal, videóval

Baleset történt péntek délelőtt Derecskén, a Kossuth utcában, az Árpád utca közelében, ahol összeütközött két személygépkocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.

Forrás: Katona Ákos

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Fotók és videó a balesetről: