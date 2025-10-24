Baleset
57 perce
Két személyautó ütközött össze Derecskén – fotókkal, videóval
Félpályán halad a forgalom. Baleset történt péntek délelőtt Derecskén.
Baleset történt péntek délelőtt Derecskén, a Kossuth utcában, az Árpád utca közelében, ahol összeütközött két személygépkocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Fotók és videó a balesetről:
Baleset Derecskén: Két személyautó ütközött összeFotók: Katona Ákos
