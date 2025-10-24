október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

57 perce

Két személyautó ütközött össze Derecskén – fotókkal, videóval

Címkék#Derecske#ütközés#baleset

Félpályán halad a forgalom. Baleset történt péntek délelőtt Derecskén.

Haon.hu

Baleset történt péntek délelőtt Derecskén, a Kossuth utcában, az Árpád utca közelében, ahol összeütközött két személygépkocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. 

Baleset történt péntek délelőtt Derecskén
Baleset történt péntek délelőtt Derecskén
Forrás: Katona Ákos

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Fotók és videó a balesetről:

Baleset Derecskén: Két személyautó ütközött össze

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu