Sziréna

30 perce

Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, életveszélyes állapotban vitték el a vezetőjét – fotókkal

Kedd délután volt szükség a tűzoltók segítségére. A balesethez a mentőket is riasztani kellett.

Haon.hu

Árokba hajtott egy traktor a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között kedd délután – erősítette meg értesüléseinket a balesetről Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Baleset történt Hajdúszoboszlónál
Baleset történt Hajdúszoboszlónál
Forrás: Tóth Imre

Mint mondta, a helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat riasztották.

Információink szerint a jármű vezetője rosszul lett, ezért tért le az útról. Úgy tudjuk, súlyos-életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál

Fotók: Tóth Imre

 

