Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, életveszélyes állapotban vitték el a vezetőjét – fotókkal
Kedd délután volt szükség a tűzoltók segítségére. A balesethez a mentőket is riasztani kellett.
Árokba hajtott egy traktor a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között kedd délután – erősítette meg értesüléseinket a balesetről Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Mint mondta, a helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat riasztották.
Információink szerint a jármű vezetője rosszul lett, ezért tért le az útról. Úgy tudjuk, súlyos-életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Árokba hajtott egy traktor HajdúszoboszlónálFotók: Tóth Imre
