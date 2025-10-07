Árokba hajtott egy traktor Hajdúszoboszlónál, életveszélyes állapotban vitték el a vezetőjét – fotókkal

Árokba hajtott egy traktor a 3321-es úton Nagyhegyes és Hajdúszoboszló között kedd délután – erősítette meg értesüléseinket a balesetről Papp-Kunkli Nóra, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Baleset történt Hajdúszoboszlónál

Forrás: Tóth Imre

Mint mondta, a helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltókat riasztották.