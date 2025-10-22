Két autó ütközött Hosszúpályinál, mentők is érkeztek a helyszínre!

Két személyautó ütközött össze a 4808-as út 11-es kilométerénél, Hosszúpályi térségében szerda délután – írta a balesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A járművekben összesen öt ember utazott, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre.

Baleset a 4808-as úton: két személyautó ütközött, teljes az útzár

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzátették, a létavértesi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Kiemelték, az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.

