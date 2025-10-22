október 22., szerda

Két autó ütközött Hosszúpályinál, mentők is érkeztek a helyszínre!

Címkék#Hosszúpályi#mentő#baleset

A mentés ideje alatt teljes útzár van érvényben. A balesetet szenvedő autókban összesen öten utaztak.

Haon.hu

Két személyautó ütközött össze a 4808-as út 11-es kilométerénél, Hosszúpályi térségében szerda délután – írta a balesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A járművekben összesen öt ember utazott, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre. 

CM20250220_Mester-Csemete baleset_HAON (9)
Baleset a 4808-as úton: két személyautó ütközött, teljes az útzár
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hozzátették, a létavértesi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

Kiemelték, az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.

Nem ez volt ma az egyetlen baleset, korábban a 35-ös főúton ütközött össze két autó Debrecen és Józsa között, a helyszínre érkeztek a mentőszolgálat munkatársai is. Az erről szóló cikkünket és fotókat itt lehet megtekinteni:

