1 órája
Két autó ütközött Hosszúpályinál, mentők is érkeztek a helyszínre!
A mentés ideje alatt teljes útzár van érvényben. A balesetet szenvedő autókban összesen öten utaztak.
Két személyautó ütközött össze a 4808-as út 11-es kilométerénél, Hosszúpályi térségében szerda délután – írta a balesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A járművekben összesen öt ember utazott, hozzájuk mentő érkezett a helyszínre.
Hozzátették, a létavértesi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Kiemelték, az érintett szakaszon teljes útlezárás van érvényben.
Nem ez volt ma az egyetlen baleset, korábban a 35-ös főúton ütközött össze két autó Debrecen és Józsa között, a helyszínre érkeztek a mentőszolgálat munkatársai is. Az erről szóló cikkünket és fotókat itt lehet megtekinteni:
Ajánljuk még:
Mentőhelikoptert riasztottak a hajdú-bihari üzemhez, súlyos baleset történt
Súlyos büntetést kapott Gróf Dávid! Ezt megemlegeti a volt DVSC-játékos! – hivatalos!