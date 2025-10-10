Helyszíni fotókon a 471-es főúton történt baleset, két embert kórházba szállítottak!

Oldalára borult egy személyautó a 471-es főút Tamásipuszta és Aradványpuszta közötti szakaszán, a 18-as kilométerszelvényénél péntek reggel - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók érkeztek a balesethez, akik feszítővágó és dugólétra segítségével két embert kiszabadítottak a járműből, majd átadták őket a mentőknek.

Baleset a 471-es főúton: egy autó az oldalára borult

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hozzátették, a raj áramtalanította a gépkocsit.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

További fotók a helyszínről:

A mentőszolgálat két embert kórházba szállított

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűzoltók feszítővágó segítségével avatkoztak be

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

