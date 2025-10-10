3 órája
Helyszíni fotókon a 471-es főúton történt baleset, két embert kórházba szállítottak!
Oldalára borult egy személyautó. A balesethez a mentők is kiérkeztek.
Oldalára borult egy személyautó a 471-es főút Tamásipuszta és Aradványpuszta közötti szakaszán, a 18-as kilométerszelvényénél péntek reggel - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók érkeztek a balesethez, akik feszítővágó és dugólétra segítségével két embert kiszabadítottak a járműből, majd átadták őket a mentőknek.
Hozzátették, a raj áramtalanította a gépkocsit.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
További fotók a helyszínről:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Debreceni sofőr okozott halálos balesetet
Meghalt egy ember, másik kettő súlyosan megsérült, amikor két jármű frontálisan ütközött csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál csütörtök este – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság este az MTI-vel. Egy debreceni sofőr okozta a halálos balesetet. Helyszíni fotókat ebben a cikkben találhattok:
Halálos baleset a 4-es főúton, frontálisan rohant a szembejövőbe a debreceni sofőr - fotókkal!
Ajánljuk még:
Új üzlet nyílt a Debrecen keleti részében, de más fronton is erősített a népszerű boltlánc