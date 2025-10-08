október 8., szerda

Sziréna

Kisteherautó és személyautó ütközött a 47-es úton, sérült is van! - fotókkal

Címkék#47-es út#rendőrség#Debrecen#baleset

Óvatosan közlekedjenek az adott úton! Ráfutásos baleset történt a 47-es úton.

Haon.hu

Baleset történt szerda reggel Debrecen és Mikepércs között, a 47-es úton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött - tudta meg a Hajdú Online. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot

Baleset a 47-es úton: személyautó és kisteherautó ütközött Debrecen és Mikepércs között
Fotó: Katona Ákos

A rendőrség sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, ráfutásos baleset történt az érintett szakaszon. 

Információink szerint egy ember könnyebben sérült. 

Fotósunk a baleset helyszínén járt, az onnan készült képeket megnézhetitek az alábbi galériában:

Baleset a 47-es úton, kisteherautó és személyautó ütközött

Fotók: Katona Ákos

