Kisteherautó és személyautó ütközött a 47-es úton, sérült is van! - fotókkal
Óvatosan közlekedjenek az adott úton! Ráfutásos baleset történt a 47-es úton.
Baleset történt szerda reggel Debrecen és Mikepércs között, a 47-es úton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött - tudta meg a Hajdú Online. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot.
A rendőrség sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, ráfutásos baleset történt az érintett szakaszon.
Információink szerint egy ember könnyebben sérült.
Fotósunk a baleset helyszínén járt, az onnan készült képeket megnézhetitek az alábbi galériában:
Baleset a 47-es úton, kisteherautó és személyautó ütközöttFotók: Katona Ákos
