Kisteherautó és személyautó ütközött a 47-es úton, sérült is van! - fotókkal

Baleset a 47-es úton: személyautó és kisteherautó ütközött Debrecen és Mikepércs között

Fotó: Katona Ákos

A rendőrség sajtóosztálya megkeresésünkre közölte, ráfutásos baleset történt az érintett szakaszon.

Információink szerint egy ember könnyebben sérült.

Fotósunk a baleset helyszínén járt, az onnan készült képeket megnézhetitek az alábbi galériában: