Sziréna

2 órája

Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton!

Félpályás útzár van az érintett szakaszon. Balesettel indult a hét a vármegyében.

Haon.hu

Balesettel indult a hét Hajdú-Biharban: a 47-es főúton, Zsáka közelében, az 51-es km-nél egy személyautó árokba hajtott a hajnali órákban, 6 óra környékén – tájékoztat az Útinform

Baleset a 47-es főúton, Zsákánál: árokba hajtott egy autó
Baleset a 47-es főúton, Zsákánál: árokba hajtott egy autó
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Kiemelik, az érintett útszakaszon Debrecen felé félpályás útzár van érvényben.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a balesetben senki sem sérült meg, anyagi káros volt az eset. Hozzátették, vizsgálják a baleset körülményeit. 

