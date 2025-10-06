Sziréna
2 órája
Árokba hajtott egy autó a 47-es főúton!
Félpályás útzár van az érintett szakaszon. Balesettel indult a hét a vármegyében.
Balesettel indult a hét Hajdú-Biharban: a 47-es főúton, Zsáka közelében, az 51-es km-nél egy személyautó árokba hajtott a hajnali órákban, 6 óra környékén – tájékoztat az Útinform.
Kiemelik, az érintett útszakaszon Debrecen felé félpályás útzár van érvényben.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a balesetben senki sem sérült meg, anyagi káros volt az eset. Hozzátették, vizsgálják a baleset körülményeit.
