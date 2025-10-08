18 perce
Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határában – fotókkal
Teherautó és moped ütközött össze a 47-es főúton. A balesetben a moped vezetője súlyosan megsérült.
Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában, Tépe irányába, ahol egy teherautó és egy moped ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között – értesült róla a Haon.hu. A sérült ellátásának idejére a hatóságok teljes útzárat rendeltek el, jelenleg félpályán halad a forgalom.
Információink szerint a moped vezetője a baleset során súlyosan megsérült.
A balesetről készült fotóinkat itt tekinthetik meg:
Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határábanFotók: Tóth Imre
Szerdán több baleset is történt a vármegyében
Szerda reggel a 47-es főúton, Debrecen és Mikepércs között ütközött egy kisteherautó és egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínen készült fotókat megnézhetitek ebben a cikkben:
Kisteherautó és személyautó ütközött a 47-es úton, sérült is van! - fotókkal
Két villanyoszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Berettyóújfaluban, a Király-hágó úton, azaz a 42-es főúton, a Munkácsy utcánál szerda kora délután. Az autóban négyen utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett.
Két villanyoszlopnak is nekiment egy autó a 42-es főúton, 3 gyereket vittek kórházba
