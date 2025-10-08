október 8., szerda

Baleset

18 perce

Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határában – fotókkal

Címkék#ütközés#47-es főút#baleset

Teherautó és moped ütközött össze a 47-es főúton. A balesetben a moped vezetője súlyosan megsérült.

Haon.hu

Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában, Tépe irányába, ahol egy teherautó és egy moped ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között – értesült róla a Haon.hu. A sérült ellátásának idejére a hatóságok teljes útzárat rendeltek el, jelenleg félpályán halad a forgalom.

Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában
Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában
Forrás: Tóth Imre

 

Információink szerint a moped vezetője a baleset során súlyosan megsérült.

A balesetről készült fotóinkat itt tekinthetik meg:

Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határában

Fotók: Tóth Imre

Szerdán több baleset is történt a vármegyében

Szerda reggel a 47-es főúton, Debrecen és Mikepércs között ütközött egy kisteherautó és egy személyautó. Az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A helyszínen készült fotókat megnézhetitek ebben a cikkben:

Két villanyoszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Berettyóújfaluban, a Király-hágó úton, azaz a 42-es főúton, a Munkácsy utcánál szerda kora délután. Az autóban négyen utaztak, hozzájuk a mentő is kiérkezett. 

Ajánljuk még:

 

