Súlyos baleset történt a 47-es főúton, Derecske határában – fotókkal

Baleset történt szerda este a 47-es főúton, Derecske határában, Tépe irányába, ahol egy teherautó és egy moped ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között – értesült róla a Haon.hu. A sérült ellátásának idejére a hatóságok teljes útzárat rendeltek el, jelenleg félpályán halad a forgalom.

Forrás: Tóth Imre

Információink szerint a moped vezetője a baleset során súlyosan megsérült.

