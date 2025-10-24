Két autó karambolozott a 4-es főúton, a helyszínre mentő is érkeztek

Baleset történt a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában, ahol összeütközött két személykocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. Információink szerint az egyik sofőr nem adta meg az elsőbbséget a főúton közlekedő járműnek.

Újabb baleset történt Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A járművek utasaihoz mentő érkezett. Úgy tudjuk a baleset során hárman megsérültek.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Balesetek Hajdú-Biharban

