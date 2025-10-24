2 órája
Két autó karambolozott a 4-es főúton, a helyszínre mentő is érkeztek
A forgalom félpályán halad. Újabb baleset történt Hajdú-Biharban.
Baleset történt a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában, ahol összeütközött két személykocsi – számolt róla be a katasztrófavédelem. Mint írják, az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. Információink szerint az egyik sofőr nem adta meg az elsőbbséget a főúton közlekedő járműnek.
A járművek utasaihoz mentő érkezett. Úgy tudjuk a baleset során hárman megsérültek.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Balesetek Hajdú-Biharban
Péntek délelőtt a 35-ös főúton, Debrecen felé, négy autó ütközött össze:
Baleset történt Derecskén is, ahol összeütközött két személygépkocsi. A helyszíni fotóinkat, videónkat itt tudják megnézni:
