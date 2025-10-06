1 órája
Kamionnal ütközött egy autó a 4-es főúton!
Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. A balesethez a mentőket is riasztották.
Egymásnak ütközött egy nyerges vontató és egy személyautó a 4-es főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakaszán, a 206. és 207. kilométer között hétfő kora délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit.
Az autóban egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében
Hétfő hajnalban a 47-es főút 51-es kilométerénél, Zsáka térségében egy autó árokba hajtott. Bővebben itt olvashattok róla:
