Kamionnal ütközött egy autó a 4-es főúton!

Egymásnak ütközött egy nyerges vontató és egy személyautó a 4-es főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakaszán, a 206. és 207. kilométer között hétfő kora délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit.

Baleset a 4-es főúton: nyerges vontatóval ütközött egy személyautó

Az autóban egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében

