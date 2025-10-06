október 6., hétfő

Sziréna

1 órája

Kamionnal ütközött egy autó a 4-es főúton!

Címkék#autó#4-es főút#baleset#nyerges vontató

Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. A balesethez a mentőket is riasztották.

Haon.hu

Egymásnak ütközött egy nyerges vontató és egy személyautó a 4-es főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakaszán, a 206. és 207. kilométer között hétfő kora délután – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit.

Baleset a 4-es főúton: nyerges vontatóval ütközött egy személyautó
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az autóban egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják. 

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében

Hétfő hajnalban a 47-es főút 51-es kilométerénél, Zsáka térségében egy autó árokba hajtott. Bővebben itt olvashattok róla:

