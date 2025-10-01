Balesetet okozott a felelőtlen hajdú-bihari kamionos, majd úgy távozott, mintha mi sem történt volna

A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 09010/2381/2025. bűnügyi számon közúti veszélyeztetés gyanúja miatt folytat eljárást. A nyomozás adatai szerint egy piros vagy bordó színű vontatóból és egy félpótkocsiból álló járműszerelvény közlekedett a 4-es számú főúton az M35-ös autópálya irányából Ebes felé 2025. szeptember 11-én 7 óra körül – olvasható a balesetről szerdán közzétett, szemtanúkat kereső rendőrségi felhívásban.

A baleset szemtanúinak jelentkezését várják

Forrás: police.hu

Mint írják, a sofőr a kihelyezett „Előzni tilos!” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta és a záróvonalon keresztül előzésbe kezdett. Több jármű megelőzését követően, amikor visszatért a jobb oldali forgalmi sávba, indokolatlanul hirtelen fékezett, majd megállt, ezért a mögötte közlekedő mezőgazdasági vontató nekiütközött. A balesetet követően a kamionos adatai hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről. Az eset során személyi sérülés nem történt.

A Debreceni Rendőrkapitányság kéri azokat, akik látták a balesetet, jelentkezzenek személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149. szám), vagy telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, illetve a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon

