október 7., kedd

Amália névnap

15°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyeleti hírek

2 órája

A szalagkorlát is megsérült: fotón a 4-esen történt baleset!

Címkék#autótűz#debrecen#Püspökladány#baleset#Hajdúszoboszló

A tűzoltók átvizsgálták a járművet. A baleset mellett autótűzhöz is vonultak a hatóságok.

Haon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Hajdúszoboszló közelében, a 4-es számú főúton egy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A személyautó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Létavértesnél: árokba hajtott egy autó
Baleset a 4-esen: kamionnal ütközött egy személyautó
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Árokba hajtott egy autó Létavértesen, a Petőfi utcában késő délután. A létavértesi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A balesetben senki sem sérült meg.

A balesetek mellett autótűzhöz is vonultak a hatóságok

Hétfő reggel egy autó motortere égett Püspökladányban, a Szent István úton. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Egy autó motortere égett Püspökladánynál
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egyéb beavatkozások:

  • Egy kisméretű fém kukában keletkezett tűz tegnap Debrecenben, a Bem téren. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be. 
  • Egy lakóházhoz épített melléképületben berendezési tárgyak égtek hétfő délután a bocskaikerti Rigó úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.  

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu