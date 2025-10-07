A szalagkorlát is megsérült: fotón a 4-esen történt baleset!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Hajdúszoboszló közelében, a 4-es számú főúton egy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A személyautó vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset a 4-esen: kamionnal ütközött egy személyautó

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Árokba hajtott egy autó Létavértesen, a Petőfi utcában késő délután. A létavértesi önkormányzati tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A balesetben senki sem sérült meg.

A balesetek mellett autótűzhöz is vonultak a hatóságok

Hétfő reggel egy autó motortere égett Püspökladányban, a Szent István úton. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Egy autó motortere égett Püspökladánynál

Egyéb beavatkozások:

Egy kisméretű fém kukában keletkezett tűz tegnap Debrecenben, a Bem téren. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.

Egy lakóházhoz épített melléképületben berendezési tárgyak égtek hétfő délután a bocskaikerti Rigó úton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat.

