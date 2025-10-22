Két autó ütközött a 35-ös főúton, mentő is a helyszínen! - fotókkal

Baleset történt szerda délután a 35-ös főúton, Debrecen és Józsa között, a felüljáró környékén – olvasható az egyik józsai csoportban közzétett bejegyzésben. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság is megerősítette a baleset tényét, és közölték, hogy a helyszínelés ideje alatt félpályán halad a forgalom. Egyik olvasónk fotókat is küldött a helyszínről.

Baleset a 35-ös főúton: két autó ütközött a felüljárónál

Forrás: HAON/Olvasói fotó

Ahogy a mellékelt képen is látszik, a helyszínre érkeztek a mentőszolgálat munkatársai is.

Információink szerint két könnyebb sérültje van az esetnek.

További képek a helyszínről itt:

A helyszínre mentő is érkezett

Forrás: HAON/Olvasói fotó

A külső sávot elfoglalják az ütközött autók

Forrás: HAON/Olvasói fotó

