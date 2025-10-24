október 24., péntek

Baleset

2 órája

Négy autó ütközött össze a 35-ös főúton, Debrecennél

Címkék#debrecen#35-ös főút#baleset

A rendőrség vizsgálja a körülményeket. Baleset történt péntek délelőtt a 35-ös főúton, Debrecennél.

Haon.hu

Baleset történt péntek délelőtt a 35-ös főúton, Debrecen felé, ahol négy autó ütközött össze – tudta meg a HAON. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közölte, hogy utoléréses baleset történt, amelyben négy jármű ütközött össze. Az eset során jelentős anyagi kár keletkezett. 

TI_20240616_Baleset Hajdúszoboszlónál_HAON (23)
Baleset történt péntek délelőtt a 35-ös főúton, Debrecennél
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A baleset miatt nem alakult ki torlódás, az adott útszakasz teljes pályán használható. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

