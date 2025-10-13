Brutális karambol a 33-ason! Mindent beborít a törmelék, mentőhelikopter a helyszínen – fotó

Egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszló közelében, a 29-es kilométerszelvénynél. A személyautóból a tiszafüredi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítottak – számolt be a hajdú-bihari megyehatár közlében történt a balesetről a katasztrófavédelem hétfő délután.

Súlyos baleset történt a 33-as úton

Forrás: Huszár Márk / heol.hu

A helyszínre mentőhelikopter is kiérkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

