Sziréna

2 órája

Brutális karambol a 33-ason! Mindent beborít a törmelék, mentőhelikopter a helyszínen – fotó

Két jármű ütközött össze. A balesethez mentőhelikoptert is kellett riasztani.

Haon.hu

Egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszló közelében, a 29-es kilométerszelvénynél. A személyautóból a tiszafüredi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítottak – számolt be a hajdú-bihari megyehatár közlében történt a balesetről a katasztrófavédelem hétfő délután. 

Súlyos baleset történt a 33-as úton
Forrás: Huszár Márk / heol.hu

A helyszínre mentőhelikopter is kiérkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

További információk, valamint fotók és társportálunkon, a Heol.hu-n érhetőek el. 

