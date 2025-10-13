Sziréna
Brutális karambol a 33-ason! Mindent beborít a törmelék, mentőhelikopter a helyszínen – fotó
Két jármű ütközött össze. A balesethez mentőhelikoptert is kellett riasztani.
Egymásnak ütközött egy személyautó és egy kisbusz a 33-as főúton, Poroszló közelében, a 29-es kilométerszelvénynél. A személyautóból a tiszafüredi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiszabadítottak – számolt be a hajdú-bihari megyehatár közlében történt a balesetről a katasztrófavédelem hétfő délután.
A helyszínre mentőhelikopter is kiérkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
További információk, valamint fotók és társportálunkon, a Heol.hu-n érhetőek el.
