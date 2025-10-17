október 17., péntek

Közös akció

2 órája

Akciófilmben se látni ilyet! Autósüldözés Újfalu mellett, két ország rendőrei kergették a fekete Daciát – videóval

Címkék#rendőrség#Berettyóújfalu#szökevény#autós üldözés

Közös határon átnyúló akciót hajtottak végre a magyar és a román rendőrök.

Haon.hu

Autósüldözés Berettyóújfaluban: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Bihor Megyei Határrendőr Főfelügyelőség és a Bihor Megyei Rendőr-főkapitányság 2025. október 14-én ismét közös műveleti gyakorlatot hajtott végre, hogy felkészülten reagálhassanak a határon átnyúló bűncselekményekre – írja a police.hu. A gyakorlat szimulációs kerettörténete szerint egy magyar büntetés-végrehajtási intézetből megszökött elítélt Berettyóújfaluban ellopott egy autót, majd a román határ felé menekült. A magyar és román egyenruhások összehangolt intézkedéseinek köszönhetően a szökevényt Bors térségében sikerült elfogni.

Autósüldözést szimuláltak a magyar és román rendőrök
Autósüldözést szimuláltak a magyar és román rendőrök
Forrás: PoliceHungary / Youtube

Az autósüldözés célja

A közös akció célja a kommunikációs és operatív együttműködés fejlesztése volt, különös tekintettel az üldözési helyzetekre, valamint az erők és eszközök gyors összehangolására a két ország rendőrsége között.

A gyakorlatot követően a rendőri szervek vezetői közösen értékelték a műveletet, amelyet sikeresnek és jól szervezettnek minősítettek.

A rendőrség videója itt látható:

Az ilyen közös akciók célja, hogy a hatóságok a jövőben éles helyzetekben is gyorsan és hatékonyan tudjanak fellépni a határon átnyúló bűnözéssel szemben.

