október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelem

1 órája

Több száz hajdú-bihari diák figyelmét hívták fel az állatvédelemre

Címkék#rendőrség#állatvédelem#Hajdú-Bihar

Közel 500 hajdú-bihari diáknak tartottak előadást. A rendőrség fókuszában az állatvédelem állt.

Haon.hu

Hajdúhadházi kollégájuk október elején több településen is járt, és az állatvédelem témahét keretében közel 500 diáknak tartott érdekes előadásokat – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Az állatvédelemről tartott előadást a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség egyik kollégája
Az állatvédelemről tartott előadást a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség egyik kollégája
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

A gyerekek Hajdúhadházon, Tégláson, Nyíradonyban, Aradványpusztán, Fülöpön és Nyírábrányban vehettek részt az interaktív foglalkozásokon, ahol beszélgettek a környezetvédelem fontosságáról, valamint a növény-és állatvilág megóvásáról. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Kondor István őrnagy előadásaiban különböző feladatokon keresztül felhívta a kicsik figyelmét a felelős állattartásra és az állatkínzás lehetséges jogkövetkezményeire is.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu