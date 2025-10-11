1 órája
Több száz hajdú-bihari diák figyelmét hívták fel az állatvédelemre
Közel 500 hajdú-bihari diáknak tartottak előadást. A rendőrség fókuszában az állatvédelem állt.
Hajdúhadházi kollégájuk október elején több településen is járt, és az állatvédelem témahét keretében közel 500 diáknak tartott érdekes előadásokat – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
A gyerekek Hajdúhadházon, Tégláson, Nyíradonyban, Aradványpusztán, Fülöpön és Nyírábrányban vehettek részt az interaktív foglalkozásokon, ahol beszélgettek a környezetvédelem fontosságáról, valamint a növény-és állatvilág megóvásáról.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Kondor István őrnagy előadásaiban különböző feladatokon keresztül felhívta a kicsik figyelmét a felelős állattartásra és az állatkínzás lehetséges jogkövetkezményeire is.
Ajánljuk még:
Hamarosan bezár Debrecen belvárosának egyik legnépszerűbb boltja, szem nem marad szárazon
Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg