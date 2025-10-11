Több száz hajdú-bihari diák figyelmét hívták fel az állatvédelemre

Hajdúhadházi kollégájuk október elején több településen is járt, és az állatvédelem témahét keretében közel 500 diáknak tartott érdekes előadásokat – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Az állatvédelemről tartott előadást a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség egyik kollégája

A gyerekek Hajdúhadházon, Tégláson, Nyíradonyban, Aradványpusztán, Fülöpön és Nyírábrányban vehettek részt az interaktív foglalkozásokon, ahol beszélgettek a környezetvédelem fontosságáról, valamint a növény-és állatvilág megóvásáról.

Kondor István őrnagy előadásaiban különböző feladatokon keresztül felhívta a kicsik figyelmét a felelős állattartásra és az állatkínzás lehetséges jogkövetkezményeire is.

