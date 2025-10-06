Halálra kínoztak egy kutyát Konyáron, napokig szenvedhetett a forró pala alatt

Tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a konyári férfinak az ügyében, aki bántalmazta, majd sorsára hagyta kutyáját. Büntetővégzésével a bíróság állatkínzás bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezért őt 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztett – számolt be róla a Debreceni Törvényszék.

Állatkínzás miatt bűnhődhet a konyári férfi

Forrás: Debreceni Törvényszék

Kegyetlen állatkínzás Konyáron

Mint írták, a bíróság által megállapított tényállás szerint a férfi a 2024. július 5. előtti napokban a konyári házában tartott keverék kutyáját egy vastagabb faággal bántalmazta, többször ráütött az állat lábára, hátára és fejére.

Az ütésektől a kutya vonyítani kezdett és a feje is vérzett. A vádlott nem törődött azzal, hogy az állatnak látható sérülést okozott,

a kutyát egy másfél méteres lánccal kikötötte az udvar hátsó részén egy vashoz, valamint és letakarta egy hullámpala-darabbal.

A férfi a nyári melegben, 2024. július 5-ig ott tartotta az ebet, nem gondoskodott a megfelelő ellátásáról, és orvoshoz sem vitte. A férfi a magatartásával különös szenvedést okozott kutyájának, ami ennek következtében elpusztult.

A 2025. szeptember 19-én meghozott büntetővégzés ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kézbesítésétől számított 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni.

