Sziréna

2 órája

Zsarolólevelek landoltak több hajdú-bihari postaládájában is, durva fenyegetés állt az írásokban

Címkék#zsarolás#kaba#levél

A hajdú-bihari férfi volt, akitől másfél millió forintot követelt. A kabai nyomozók nem mindennapi módon jutottak el egy zsarolóhoz.

Haon.hu

Idén februárban érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy kabai nyugdíjas zsaroló levelet kapott és több százezer forintot kértek tőle  – számolt be róla a police.hu. Mint írják, nem sokkal később ismét egy hasonló iromány landolt egy helyi férfi postaládájában, abban azonban már másfél millió forintot követeltek. Az ismeretlen számítógéppel írt leveleinek nyomatékosítása érdekében még a családtagok bántalmazását is kilátásba helyezte.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a zsarolót
Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Nem akárhogy bukott le a zsaroló férfi

A bűnügyesek adatot gyűjtöttek, több tanút is meghallgattak, az ügyben azonban akkor jött az áttörés, amikor egy aggódó anyuka a hozzátartozója eltűnését jelentette be egy szombati napon. A nő elmondta, hogy fia egy üzenetet hagyott hátra, majd ismeretlen helyre távozott.

A nyomozók a levélben hasonló szerkesztési módot és szóhasználatot fedeztek fel, mint a korábbi zsaroló írásokban. 

A kabai rendőröknek rögtön szemet szúrt a hasonlóság és a kirakós kezdett összeállni a fejükben. Rövid időn belül azonosították a férfit, akit előállítottak és kihallgattak. Beismerő vallomást tett, a Püspökladányi Rendőrkapitányság zsarolás bűntett miatt folytat eljárást vele szemben.

