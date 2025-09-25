Zsarolólevelek landoltak több hajdú-bihari postaládájában is, durva fenyegetés állt az írásokban

Idén februárban érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy kabai nyugdíjas zsaroló levelet kapott és több százezer forintot kértek tőle – számolt be róla a police.hu. Mint írják, nem sokkal később ismét egy hasonló iromány landolt egy helyi férfi postaládájában, abban azonban már másfél millió forintot követeltek. Az ismeretlen számítógéppel írt leveleinek nyomatékosítása érdekében még a családtagok bántalmazását is kilátásba helyezte.

A nyomozók rövid időn belül azonosították a zsarolót

Forrás: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Nem akárhogy bukott le a zsaroló férfi

A bűnügyesek adatot gyűjtöttek, több tanút is meghallgattak, az ügyben azonban akkor jött az áttörés, amikor egy aggódó anyuka a hozzátartozója eltűnését jelentette be egy szombati napon. A nő elmondta, hogy fia egy üzenetet hagyott hátra, majd ismeretlen helyre távozott.

A nyomozók a levélben hasonló szerkesztési módot és szóhasználatot fedeztek fel, mint a korábbi zsaroló írásokban.

A kabai rendőröknek rögtön szemet szúrt a hasonlóság és a kirakós kezdett összeállni a fejükben. Rövid időn belül azonosították a férfit, akit előállítottak és kihallgattak. Beismerő vallomást tett, a Püspökladányi Rendőrkapitányság zsarolás bűntett miatt folytat eljárást vele szemben.

