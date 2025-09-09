Súlyos villamosbaleset Debrecenben: a traumatológián ápolják az elsodort nőt

Ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-án, hétfőn délelőtt villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében – a villamos egy gyalogost sodort el. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya még a baleset napján közölte a megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba, most pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központja számolt be a sérült állapotáról.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Súlyos sérülésekkel kezelik a villamosbalesetben elgázolt gyalogost

A beteget súlyos sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. A sérültet az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán ápolják, állapota jelenleg stabil

– olvasható a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának megkeresésünkre adott válaszából.

