Súlyos villamosbaleset Debrecenben: a traumatológián ápolják az elsodort nőt
Hétfő délelőtt történt a gázolás. Jelenleg is kezelik a villamosbaleset sérültjét.
Ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-án, hétfőn délelőtt villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében – a villamos egy gyalogost sodort el. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya még a baleset napján közölte a megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba, most pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központja számolt be a sérült állapotáról.
Súlyos sérülésekkel kezelik a villamosbalesetben elgázolt gyalogost
A beteget súlyos sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. A sérültet az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán ápolják, állapota jelenleg stabil
– olvasható a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának megkeresésünkre adott válaszából.
