Baleset

1 órája

Súlyos villamosbaleset Debrecenben: a traumatológián ápolják az elsodort nőt

Hétfő délelőtt történt a gázolás. Jelenleg is kezelik a villamosbaleset sérültjét.

Haon.hu

Ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-án, hétfőn délelőtt villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében – a villamos egy gyalogost sodort el. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya még a baleset napján közölte a megkeresésünkre, hogy a helyszínről egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba, most pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központja számolt be a sérült állapotáról.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Súlyos sérülésekkel kezelik a villamosbalesetben elgázolt gyalogost

A beteget súlyos sérülésekkel szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. A sérültet az Ortopédiai és Traumatológiai Klinikán ápolják, állapota jelenleg stabil

– olvasható a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának megkeresésünkre adott válaszából. 

 A balesetről szeptember 8-án írtunk:

