Súlyosan megsérült egy gyalogos, miután elsodorta a villamos Debrecenben! - frissítve
Hétfő délelőtt történt az eset. A villamosbaleset miatt több szakaszban közlekednek az érintett járatok.
Villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében hétfő délelőtt - írja a közleményében a DKV Zrt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a villamos elsodort egy gyalogost.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a 2-es villamosok több szakaszban, a Nagyállomás – Kálvin tér között, illetve a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) – Szent László Görögkatolikus Gimnázium között közlekednek. A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és a Doberdó utca között, illetve az Árpád Vezér Általános Iskola és a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) között, ingajárat szállítja az utasokat.
Hozzáteszik, az utazás kezdetekor érvényesített vonaljegyek átszállás után is használhatók, azonban azokat minden járművön érvényesíteni kell.
FRISSÍTÉS: Az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében történt baleset rendőrségi helyszínelése befejeződött, a 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek.
