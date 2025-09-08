szeptember 8., hétfő

Baleset

1 órája

Súlyosan megsérült egy gyalogos, miután elsodorta a villamos Debrecenben! - frissítve

Címkék#debrecen#gyalogos#villamosbaleset

Hétfő délelőtt történt az eset. A villamosbaleset miatt több szakaszban közlekednek az érintett járatok.

Haon.hu

Villamosbaleset történt Debrecenben, az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében hétfő délelőtt - írja a közleményében a DKV Zrt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányság megkeresésünkre közölte, a villamos elsodort egy gyalogost. 

Baleset Debrecenben, több szakaszban közlekednek a járatok
Villamosbaleset Debrecenben, több szakaszban közlekednek a járatok
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 70 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrségi helyszínelés ideje alatt, a 2-es villamosok több szakaszban, a Nagyállomás – Kálvin tér között, illetve a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) – Szent László Görögkatolikus Gimnázium között közlekednek. A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és a Doberdó utca között, illetve az Árpád Vezér Általános Iskola és a Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) között, ingajárat szállítja az utasokat.

Hozzáteszik, az utazás kezdetekor érvényesített vonaljegyek átszállás után is használhatók, azonban azokat minden járművön érvényesíteni kell.

FRISSÍTÉS: Az Árpád Vezér Általános Iskola megállóhely környezetében történt baleset rendőrségi helyszínelése befejeződött, a 2-es villamosok újra a teljes vonalon, megszakítás nélkül közlekednek.

