3 órája
A forgalmat is veszélyeztette egy fa Debrecenben!
Egy faág is lehasadt a cívisvárosban. Veszélyes fa okozott problémát Debrecenben.
Lehasadt egy tizenkét méter magas fa egyik ága hétfőn délben Debrecenben, a Mikszáth Kálmán utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Ezzel egy időben egy, a közelben található másik fa veszélyesen megdőlt. Az egység magasból mentő segítségével és motoros láncfűrésszel távolította el a közúti és gyalogos forgalmat is veszélyeztető fát - derül ki a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem hétfői ügyeleti összefoglalójából.
Továbbá lehasadt egy tíz méter magas fa egyik ága tegnap Debrecenben, a Külső-Acsádi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.
