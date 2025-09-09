szeptember 9., kedd

3 órája

A forgalmat is veszélyeztette egy fa Debrecenben!

Egy faág is lehasadt a cívisvárosban. Veszélyes fa okozott problémát Debrecenben.

Haon.hu

Lehasadt egy tizenkét méter magas fa egyik ága hétfőn délben Debrecenben, a Mikszáth Kálmán utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Ezzel egy időben egy, a közelben található másik fa veszélyesen megdőlt. Az egység magasból mentő segítségével és motoros láncfűrésszel távolította el a közúti és gyalogos forgalmat is veszélyeztető fát - derül ki a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem hétfői ügyeleti összefoglalójából.

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Továbbá lehasadt egy tíz méter magas fa egyik ága tegnap Debrecenben, a Külső-Acsádi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

