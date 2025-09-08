Kegyetlen, mit kapott a hangoskodásért, szétszakadt léppel feküdt a nyílt utcán Debrecenben – videóval

Ahogy arról korábban beszámoltunk, verekedés történt szeptember 2-án, kedden Debrecenben, az István úton. A megvert férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másnap életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A rendőrök szeptember 4-én kapták el az elkövetőt egy buszmegállóban. A Tények most újabb információkat közölt az esetről.

Fehér ingben érkezett a bíróságra a debreceni férfi, aki verekedés közben életveszélyes sérüléseket okozott haragosának

Forrás: TV2/Tények

A konfliktus abból indult ki, hogy a sértettek a gyanúsított lakóhelyéhez közel italoztak és hangoskodtak

- mondta el a Tények érdeklődésére Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője. Riportjukban kiemelik, az elkövető felszólította a részegeket, hogy hagyják abba a hangoskodást, de ők nem tették ezt meg, még akkor sem, amikor később visszament a férfi. Ezt követően többször gyomron ütötte az egyik részeg férfit, majd a földön fekvő áldozatát megrugdosta, utána sorsára hagyta.

A Tények úgy tudja, a férfi lépe szakadt szét, ezért kellett rajta életmentő műtétet végrehajtani.

Több évig is rács mögé kerülhet a verekedés miatt az elkövető

Dobó Dénes kiemelte, a büntetés várható időtartamára, valamint az eddig beszerzett bizonyítékokra tekintettel megalapozottnak ítélte a gyanúsított letartóztatását. Egy megkérdezett ügyvéd azt mondta, az életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2 és 8 év közötti szabadságvesztést von maga után.

A teljes riportot itt tudjátok megnézni:

