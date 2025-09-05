szeptember 5., péntek

Sziréna

1 órája

Majdnem megöltek valakit az István úton, kommandós akció a társasházaknál – videóval

Címkék#rendőrség#sérülés#verekedés#debrecen#életveszélyes

Az elkövetőt egy buszmegállóban kapták el a rendőrök. A megvert férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett a verekedés után.

Haon.hu

A nyomozás jelenlegi adatai szerint szeptember 2-án délután, a későbbi elkövető szóváltásba keveredett két másik férfival Debrecenben, az István úton, majd a 44 éves férfi nekiesett egyik haragosának, és ahol érte, ütötte, majd a verekedés után távozott - írja a police.hu.

Verekedés történt Debrecenben, életveszélyes sérüléseket szerzett egy férfi
Verekedés történt Debrecenben, életveszélyesen megvertek egy férfit
Forrás: YouTube/PoliceHungary

Hozzáteszik, az 51 éves sértett másnap rosszul lett, a mentők kórházba szállították, és kiderült, hogy a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Elkapták a debreceni verekedés elkövetőjét

A nyomozók rövid időn belül azonosították a verekedőt, akit a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen szeptember 4-én egy debreceni buszmegállóban fogtak el. Előállították a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást vele szemben.

Az elfogásról videó is készült, amit itt tudtok megnézni:

