Majdnem megöltek valakit az István úton, kommandós akció a társasházaknál – videóval
Az elkövetőt egy buszmegállóban kapták el a rendőrök. A megvert férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett a verekedés után.
A nyomozás jelenlegi adatai szerint szeptember 2-án délután, a későbbi elkövető szóváltásba keveredett két másik férfival Debrecenben, az István úton, majd a 44 éves férfi nekiesett egyik haragosának, és ahol érte, ütötte, majd a verekedés után távozott - írja a police.hu.
Hozzáteszik, az 51 éves sértett másnap rosszul lett, a mentők kórházba szállították, és kiderült, hogy a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Elkapták a debreceni verekedés elkövetőjét
A nyomozók rövid időn belül azonosították a verekedőt, akit a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen szeptember 4-én egy debreceni buszmegállóban fogtak el. Előállították a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást vele szemben.
Az elfogásról videó is készült, amit itt tudtok megnézni:
