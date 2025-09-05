Majdnem megöltek valakit az István úton, kommandós akció a társasházaknál – videóval

A nyomozás jelenlegi adatai szerint szeptember 2-án délután, a későbbi elkövető szóváltásba keveredett két másik férfival Debrecenben, az István úton, majd a 44 éves férfi nekiesett egyik haragosának, és ahol érte, ütötte, majd a verekedés után távozott - írja a police.hu.

Verekedés történt Debrecenben, életveszélyesen megvertek egy férfit

Forrás: YouTube/PoliceHungary

Hozzáteszik, az 51 éves sértett másnap rosszul lett, a mentők kórházba szállították, és kiderült, hogy a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Elkapták a debreceni verekedés elkövetőjét

A nyomozók rövid időn belül azonosították a verekedőt, akit a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen szeptember 4-én egy debreceni buszmegállóban fogtak el. Előállították a férfit, gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást vele szemben.

Az elfogásról videó is készült, amit itt tudtok megnézni:

