szeptember 22., hétfő

Móric névnap

26°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vágóhíd utcai baleset

1 órája

„Borzasztóan elegem van” – újra összeroppant a Vágóhíd utcai balesetben meghalt fiú anyja

Címkék#Vágóhíd utca#tragédia#baleset

Több mint két éve történt a tragédia. Ismét elhalasztották a Vágóhíd utcai baleset tárgyalását.

Haon.hu

2023 januárjában tragédia történt Debrecenben, a Vágóhíd utcán. A megrázó balesetben életét veszítette a Mázló Attila. A Vágóhíd utcai baleset ügyét még mindig nem zárták le, továbbra sincs lezárása az ügynek. Szeptember 24-én lett volna a következő bírósági tárgyalása, amelyet elhalasztottak novemberre.

Ismét elhalasztották a Vágóhíd utcai baleset tárgyalását
Ismét elhalasztották a Vágóhíd utcai baleset tárgyalását
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Legutóbb július 2-án, a szakértők meghallgatásával, valamint a vádlott vallomásával folytatódott a tárgyalás. A vallomás gyakorlatilag egy előre megírt levél felolvasásában merült ki, amelyben a vádlott egyértelműen azt sugallta, hogy a felelősség a balesetben elhunyt fiatalemberé, emellett a rendőri intézkedés jogszerűségét is megkérdőjelezte. A levél tartalma az alábbi tudósításban olvasható:

Még mindig nem született ítélet a Vágóhíd utcai baleset ügyében

Újabb lesújtó hírt kapott a debreceni autóbaleset áldozatának édesanyja. Agócs Anna a múlt héten értesült arról, hogy a  hétre tervezett tárgyalást a bíró döntése értelmében közel két hónappal elhalasztották, így a gyászoló nő legközelebb novemberben nézhet a vádlott szemébe a tárgyalóteremben – olvasható a Bors oldalán.

Nem túlzás azt mondani, hogy a baleset óta a tragédiára korlátozódik az életem. Számtalanszor átnéztem a nyomozati anyagot, beleértve a szakértői véleményeket és a gyermekem holttestéről készült fotókat. Attila felsőtestén egyértelműen kivehetők a biztonsági öv által okozott zúzódások

 – szögezte le az édesanya, aki szerint gyermeke autójával sem volt semmi probléma.

Különböző okokból már negyedszer tolják el a határnapot. Borzasztóan elegem van abból, hogy a gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét

 – fejezte be Agócs Anna.

A teljes cikk a Bors oldalán olvasható.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu