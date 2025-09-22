1 órája
„Borzasztóan elegem van” – újra összeroppant a Vágóhíd utcai balesetben meghalt fiú anyja
Több mint két éve történt a tragédia. Ismét elhalasztották a Vágóhíd utcai baleset tárgyalását.
2023 januárjában tragédia történt Debrecenben, a Vágóhíd utcán. A megrázó balesetben életét veszítette a Mázló Attila. A Vágóhíd utcai baleset ügyét még mindig nem zárták le, továbbra sincs lezárása az ügynek. Szeptember 24-én lett volna a következő bírósági tárgyalása, amelyet elhalasztottak novemberre.
Legutóbb július 2-án, a szakértők meghallgatásával, valamint a vádlott vallomásával folytatódott a tárgyalás. A vallomás gyakorlatilag egy előre megírt levél felolvasásában merült ki, amelyben a vádlott egyértelműen azt sugallta, hogy a felelősség a balesetben elhunyt fiatalemberé, emellett a rendőri intézkedés jogszerűségét is megkérdőjelezte. A levél tartalma az alábbi tudósításban olvasható:
Még mindig nem született ítélet a Vágóhíd utcai baleset ügyében
Újabb lesújtó hírt kapott a debreceni autóbaleset áldozatának édesanyja. Agócs Anna a múlt héten értesült arról, hogy a hétre tervezett tárgyalást a bíró döntése értelmében közel két hónappal elhalasztották, így a gyászoló nő legközelebb novemberben nézhet a vádlott szemébe a tárgyalóteremben – olvasható a Bors oldalán.
Nem túlzás azt mondani, hogy a baleset óta a tragédiára korlátozódik az életem. Számtalanszor átnéztem a nyomozati anyagot, beleértve a szakértői véleményeket és a gyermekem holttestéről készült fotókat. Attila felsőtestén egyértelműen kivehetők a biztonsági öv által okozott zúzódások
– szögezte le az édesanya, aki szerint gyermeke autójával sem volt semmi probléma.
Különböző okokból már negyedszer tolják el a határnapot. Borzasztóan elegem van abból, hogy a gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét
– fejezte be Agócs Anna.
