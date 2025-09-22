„Borzasztóan elegem van” – újra összeroppant a Vágóhíd utcai balesetben meghalt fiú anyja

2023 januárjában tragédia történt Debrecenben, a Vágóhíd utcán. A megrázó balesetben életét veszítette a Mázló Attila. A Vágóhíd utcai baleset ügyét még mindig nem zárták le, továbbra sincs lezárása az ügynek. Szeptember 24-én lett volna a következő bírósági tárgyalása, amelyet elhalasztottak novemberre.

Ismét elhalasztották a Vágóhíd utcai baleset tárgyalását

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Legutóbb július 2-án, a szakértők meghallgatásával, valamint a vádlott vallomásával folytatódott a tárgyalás. A vallomás gyakorlatilag egy előre megírt levél felolvasásában merült ki, amelyben a vádlott egyértelműen azt sugallta, hogy a felelősség a balesetben elhunyt fiatalemberé, emellett a rendőri intézkedés jogszerűségét is megkérdőjelezte. A levél tartalma az alábbi tudósításban olvasható: