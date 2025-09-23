szeptember 23., kedd

Tragédia

1 órája

„Élvezi a fiatalok gondtalan életét!” – így él a Vágóhíd utcai tragédia okozója?

Szívfájdalom és bűntudat nélkül telnek a mindennapjai? Újra összeroppant a Vágóhíd utcai balesetben elhunyt fiú édesanyja.

Haon.hu

Több mint két és fél éve már, hogy szörnyű tragédia rázta meg Debrecent: egy fiatal élet veszett oda egy szörnyű karambolban. Bár a Vágóhíd utcai baleset okozója korábban vallomást tett, az gyakorlatilag egy előre megírt levél felolvasásában merült ki: ebben nemcsak hárította saját felelősségét, hanem azt is sugallta, hogy a felelősség a balesetben elhunyt létavértesi fiatalemberé. 

Vágóhíd utcai baleset: ismét elnapolták a tárgyalást, összeroppant a gyászoló édesanya
Fotó: Tóth Imre / Forrás: Napló-archív

A halálos baleset tárgyalása során tett meghökkentő vallomás részletei sokakat felkavartak, különösképpen az elhunyt Mázló Attila édesanyját és hozzátartozóit is. Nem csoda hát, ha várják már az egyre elhúzódó ügy igazságos lezárását. 

Mindez azonban a jelek szerint egy darabig még biztosan várat magára, ugyanis különböző okokra hivatkozva immár negyedszer tolják el a határnapot. A Vágóhíd utcai tragédia és fia elvesztése után többször is megszólalt már az édesanya, az ügy előkészítő ülése után például azt nyilatkozta: 

mosolyogni látta azt, aki a fia halálát okozta.

A napokban ráadásul egy újabb szívszorító mondat látott napvilágot, amikor kiderült, a gyászoló édesanya leghamarabb novemberben nézhet újra szembe Sz. Patrikkal. A tárgyalás elhalasztása után megtörten nyilatkozott a BorsOnline-nak.

A gyermekem nem kap igazságot, Patrik pedig élvezi a fiatalok gondtalan életét

– fogalmazódott meg benne a friss fejlemények tükrében.

A Vágóhíd utcai balesetben történtekről részletes beszámoló is elhangzott már az ügy korábbi, júliusi tárgyalásán. A védelem egészen másképp emlékszik az ügyre, mint ahogy azt a vád felvázolta...

