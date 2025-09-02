Vinteden is szedték áldozataikat az ukrán csalók, az egyik debreceni károsult elmesélte, mi volt a módszerük

Zsivány ábrázatú, vékony testalkatú, felnyírt hajú – a feje tetején egy hátracsatolt melírozott szőke tinccsel – fiatalembert vezetett elő a rendőrség a Debreceni Járásbíróságon 2025. szeptember 2-án, kedden. Ügyvédje és a magyar-ukrán tolmács odasiettek hozzá, hogy egyeztessenek az előkészítő ülés megkezdése előtt. A 27 éves férfi a vád szerint annak a csoportnak a tagja, akik legalább 50 magyar állampolgár bankkártyaadataival éltek vissza. Gyakorlatilag ő volt az, aki a vád szerint kitalálta és megszervezte a csalásokat.

Ezzel a köteg pénzzel bukott le az ukrán csaló Debrecenben

Forrás: police.hu

A terv alapján különböző platformokon (Facebook Marketplace, Jófogás, Vinted) vásárlóként tüntette fel magát, majd adathalász módszerekkel megszerezte az eladók bankkártyaadatait, melyet egy Apple Pay alkalmazásba töltött fel. Akkoriban Prágában tartózkodtak társaival, akiket arra kért fel, hogy utazzanak Debrecenbe, mivel a cívisvárosban találhatóak érintésmentes ATM-automaták, és feltehetőleg kevésbé volt gyanús, hogy a tranzakciók az áldozatok tartózkodási helyéhez közel mennek végbe.

A pénz megszerzéséhez mobiltelefonokat biztosított számukra, amikre az kártyaadatokat továbbította, így már csak az áldozatoktól kicsalt PIN-kódot kellett beütniük a bankjegykiadó automatáknál.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az egyik társa szökésben van, míg a csapat harmadik tagját a Debreceni Törvényszék 2024 júliusában már elítélte. Az esetről a Haon több alkalommal is beszámolt. Mint írtuk, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság nyomozói 2023. augusztus 16-án, egy debreceni ATM-nél fogták el az ukrán állampolgárt, aki éppen több százezer forint készpénzt vett fel egyik magyar áldozata bankszámlájáról. A bűnügyesek azonban nem hagytak fel az üggyel, és nem sokkal később azonosították a férfi egyik társát is. A tettes ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, végül a cseh rendőrök kerítették kézre 2024-ben, majd a Készenléti Rendőrség bevetési egysége Magyarországra szállította.

Az egyik debreceni áldozat részletesen elmondta, hogyan csalták tőrbe

Ő állt most megszeppenten, rendőri kíséretben a tárgyalóterem előtt. Vele szemben egy fiatal nő megvető pillantásokkal méregette. Mint kiderült, az egyik átvert áldozat volt jelen, aki azért érkezett az ülésre, hogy polgárjogi igényt nyújtson be ellopott pénze visszaszerzésére.

A Haon érdeklődésére elmondta, 2024-ben a Vinted alkalmazáson keresztül szeretett volna néhány ruhát eladni. Első alkalommal hirdetett meg terméket, így nagyon megörült, hogy meglepően gyorsan vevőre talált, mivel előtte leginkább vásárlásra használta a platformot. Egy Lídia nevű profilon keresztül vette fel vele a kapcsolatot az állítólagos vásárló, aki magyarul kommunikált, azt viszont látta, hogy Lengyelországból ír neki az illető. Arra kérte a nőt, hogy adja meg az e-mail címét, így a beszélgetést folytathatják levelezésen keresztül is. Utólag kiderült, hogy a csaló egy hamisított banki felületre irányította, ahol különböző kártyaadatokat kértek a nőtől.

Furcsa volt, hogy ennyire körülményes az egész, ezért mindenről képernyőképet készítettem. Az én butaságom, de sajnos megadtam az adatokat, szerettem volna minél hamarabb túlesni az egészen. Ráadásul valós banki telefonszámról jöttek az üzenetek, így hitelesnek tűnt az egész. Az vált gyanússá, amikor meg akarták változtatni a napi készpénzfelvételi limitemet. Ekkor megszakítottam a beszélgetést, de már késő volt, mert sajnos nem sokkal később jött az SMS-üzenet, hogy 150 ezer forintot, a napi limitnek megfelelő összeget leemelték a kártyámról a Víztorony utcai ATM-nél

– részletezte. Hozzátette, az eset bekövetkeztekor haladéktalanul feljelentést tett a rendőrségen, akik két nap múlva értesítették, hogy elkapták az egyik elkövetőt.