Egy idős nőt emeltek ki a tűzoltók a Sebes-Körösben elmerült autóból Komádinál – fotókkal, videóval

A tűzoltók mentették ki annak az autónak a sofőrjét, amit a Sebes-Körösben vett észre egy kajakos kedden délután. A Komádinál történt esethez a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik először a sofőrt emelték ki a vízből, majd a kocsit. A helyszínre a mentők is vonultak, az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre arról tájékoztatott, egy idős nőt szállítottak helyszíni ellátás után súlyos állapotban kórházba.

A tűzoltók emelték ki az autót a Sebes-Körösből

Forrás: Tóth Imre

A jármű kiemelése miatt a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületre is szükség volt. Végül a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával és egy munkagép segítségével kiemelték a tűzoltók a járművet a vízből.

