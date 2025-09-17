1 órája
Egy idős nőt emeltek ki a tűzoltók a Sebes-Körösben elmerült autóból Komádinál – fotókkal, videóval
Komádinál merült el egy autó a Sebes-Körösben. A tűzoltók mentették ki a sofőrt.
A tűzoltók mentették ki annak az autónak a sofőrjét, amit a Sebes-Körösben vett észre egy kajakos kedden délután. A Komádinál történt esethez a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik először a sofőrt emelték ki a vízből, majd a kocsit. A helyszínre a mentők is vonultak, az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre arról tájékoztatott, egy idős nőt szállítottak helyszíni ellátás után súlyos állapotban kórházba.
A jármű kiemelése miatt a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületre is szükség volt. Végül a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával és egy munkagép segítségével kiemelték a tűzoltók a járművet a vízből.
Az mentésről készült helyszíni képeinket itt találod:
Egy autót emeltek ki a tűzoltók Sebes-Körös folyóbólFotók: Tóth Imre
