2 órája

Lángra kapott egy autó fényszórója Debrecenben

Több helyen is beavatkozásokra volt szükség. A tűzoltókat nem csak Debrecenbe riasztották.

Haon.hu

Egy autó fényszórójánál keletkezett tűz csütörtökön a debreceni Epreskert utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésére előtt az ott lévők a tüzet eloltották, az egység az utómunkálatokat végezte el és hőkamerával átvizsgálta a járművet – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem

A tűzoltóknak kellett beavatkoznia
A tűzoltóknak kellett beavatkoznia
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ötven négyzetméteren égett a gaz Berettyóújfaluban, a Csalogány utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Nádudvaron, a Mártírok utca végében ötszáz négyzetméteren égett a száraz gaz és a nádas. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.

Balesetnél is segédkeztek a tűzoltók

Két autó ütközött össze Debrecenben, a Böszörményi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.

Egyéb beavatkozások:

  • Egy húsz méteres fa dőlt a vasúti sínre Nyíradony közelében, emiatt riasztották a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. Az egység két láncfűrésszel vágta ki a fát.
  • Fát vágtak a debreceni hivatásos tűzoltók a Szabó Kálmán és a Boka Károly utcában is. Gépezetes tolólétrán keresztül távolították el az ágakat. Bocskaikertben pedig egy fa kettéhasadt és egy épületet veszélyeztetett, emiatt azt a fát is kivágták a tűzoltók.

