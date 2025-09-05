2 órája
Lángra kapott egy autó fényszórója Debrecenben
Több helyen is beavatkozásokra volt szükség. A tűzoltókat nem csak Debrecenbe riasztották.
Egy autó fényszórójánál keletkezett tűz csütörtökön a debreceni Epreskert utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésére előtt az ott lévők a tüzet eloltották, az egység az utómunkálatokat végezte el és hőkamerával átvizsgálta a járművet – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem.
Ötven négyzetméteren égett a gaz Berettyóújfaluban, a Csalogány utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
Nádudvaron, a Mártírok utca végében ötszáz négyzetméteren égett a száraz gaz és a nádas. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.
Balesetnél is segédkeztek a tűzoltók
Két autó ütközött össze Debrecenben, a Böszörményi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.
Fotókon a böszörményi úti baleset, az egyik autó a járdán kötött ki!
Egyéb beavatkozások:
- Egy húsz méteres fa dőlt a vasúti sínre Nyíradony közelében, emiatt riasztották a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat. Az egység két láncfűrésszel vágta ki a fát.
- Fát vágtak a debreceni hivatásos tűzoltók a Szabó Kálmán és a Boka Károly utcában is. Gépezetes tolólétrán keresztül távolították el az ágakat. Bocskaikertben pedig egy fa kettéhasadt és egy épületet veszélyeztetett, emiatt azt a fát is kivágták a tűzoltók.
