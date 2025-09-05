Lángra kapott egy autó fényszórója Debrecenben

Egy autó fényszórójánál keletkezett tűz csütörtökön a debreceni Epreskert utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésére előtt az ott lévők a tüzet eloltották, az egység az utómunkálatokat végezte el és hőkamerával átvizsgálta a járművet – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem.

A tűzoltóknak kellett beavatkoznia

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ötven négyzetméteren égett a gaz Berettyóújfaluban, a Csalogány utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Nádudvaron, a Mártírok utca végében ötszáz négyzetméteren égett a száraz gaz és a nádas. A püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be.

Balesetnél is segédkeztek a tűzoltók

Két autó ütközött össze Debrecenben, a Böszörményi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket.