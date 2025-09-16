szeptember 16., kedd

Borzasztó! Elmerült a Sebes-Körösben egy autó Hajdú-Biharban, a vezetőjét kórházba szállították! – fotókkal, videóval

Címkék#sebes-körös#Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület#tűzoltó#komádi

Egy kajakos tett bejelentést, miszerint egy autót lát a Sebes-Körösben. A tűzoltók emelték ki a sofőrt a kocsiból.

Haon.hu

Egy autót emeltek ki a tűzoltók szeptember 16-án, kedden délután a Sebes-Körösből, Komádi közelében – értesült a Hajdú Online. Negyed 2 körül érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, egy kajakos vette észre, hogy egy fehér autó van a vízben – közölte érdeklődésünkre Papp-Kunkli Nóra. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője tudatta, a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre. 

Egy autót emelek ki a tűzoltók a Sebes-Körösből, a képen Lukács Péter látható
Forrás: Tóth Imre

Az autó vezetőjét a tűzoltók kiemelték a járműből, majd átadták a mentőszolgálatnak. 

Információink szerint súlyos sérülésekkel szállították kórházba a nőt. 

A tűzoltók emelték ki az autót a Sebes-Körösből

Miután a sofőrt kiemelték, megkezdődött a műszaki mentés, amit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányított, plusz erőgép segítségével emelték ki a járművet a vízből. A helyszínre a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület is kiérkezett két búvárral és egy műszaki mentővel. Lukács Péter, az egyesület elnöke megosztotta, azt a feladatot kapták, hogy az autó kiemelésében működjenek közre, búvárokkal, illetve csörlővel segítették a mentést. 
Ahogy az a helyszínen készült fotóinkon is látszik, a fehér MINI Cooper nem merült el teljesen: 

Egy autót emeltek ki a tűzoltók Sebes-Körös folyóból

Fotók: Tóth Imre

A mentésről videó is készült:

Ajánljuk még:

 

 

