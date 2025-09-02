Épületekre dőlt egy fa Debrecenben, beszakította a tetőt – fotókkal, videóval

A debreceni Erdőspuszta utcába riasztották a tűzoltókat kedden délelőtt. Kettéhasadt egy eperfa, az egyik fele egy lakóépület tetejére dőlt, a fa másik fele pedig egy melléképületre – tájékoztatta portálunkat Papp-Kunkli Nóra. A hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője tudatta, a debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.

A tűzoltókat riasztották a kidőlt fához

Forrás: Vida Márton Péter

Ahogy az a helyszínen készült fotókon is látszik, a fa kárt tett az épület tetőszerkezetében, egy lyuk tátong a cserepek között: