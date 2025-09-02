szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

28 perce

Épületekre dőlt egy fa Debrecenben, beszakította a tetőt – fotókkal, videóval

Címkék#fakivágás#Debrecen#katasztrófavédelem#tűzoltó

Egy lyuk tátong a cserepek között. A debreceni tűzoltók vágták ki a kettéhasadt fát.

Haon.hu

A debreceni Erdőspuszta utcába riasztották a tűzoltókat kedden délelőtt. Kettéhasadt egy eperfa, az egyik fele egy lakóépület tetejére dőlt, a fa másik fele pedig egy melléképületre – tájékoztatta portálunkat Papp-Kunkli Nóra. A hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője tudatta, a debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.

A tűzoltókat riasztották a kidőlt fához
A tűzoltókat riasztották a kidőlt fához
Forrás: Vida Márton Péter

Ahogy az a helyszínen készült fotókon is látszik, a fa kárt tett az épület tetőszerkezetében, egy lyuk tátong a cserepek között:

Épületre dőlt egy fa Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Videó is készült a tűzoltókról munka közben: 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu