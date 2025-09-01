36 perce
Nem lett jobb a helyzet, marad a tilalom Hajdú-Biharban
Van, ahol már mérséklődött a kockázat. Nyolc vármegye kivételével országosan visszavonták, de Hajdú-Biharban még érvényben van a tűzgyújtási tilalom.
Hajdú-Biharban továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom
Forrás: Illusztráció/ Napló-archív
Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Nyolc vármegyében, ahol továbbra sem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad – közölte vasárnap a Nébih. Kifejtik, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata szűnik meg a tűzgyújtási tilalom, mivel a felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén. A lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata.
Marad a tűzgyújtási tilalom Hajdú-Biharban
Bár az országos tilalmat visszavonják, a tűzgyújtási tilalom továbbra is fennáll az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő csapadék:
• Bács-Kiskun
• Békés
• Borsod-Abaúj-Zemplén
• Csongrád – Csanád
• Hajdú-Bihar
• Heves
• Jász-Nagykun-Szolnok
• Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Fontos kiemelni, hogy a tilalom feloldásával érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg.
Mi lehet tűzgyújtási tilalom idején?
A tűzgyújtási tilalmat július 21-én rendelte el a hatóság és a katasztrófavédelem. Ahol továbbra is érvényben van, ott minden bel- és külterületi erdőre és azok 200 méteres körzetére, fásításokra – azaz erdei fafajokkal borított külterületekre – és azok 200 méteres környezetére is, valamint kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
A saját tulajdonú belterületi kertekben bográcsozás, grillezés továbbra is engedélyezett, de kizárólag gáz égőfejjel vagy zárt tűzterű, szikrafogóval ellátott eszközzel. Fa vagy faszén használata esetén a tűz terjedése belterületről is könnyen átterjedhet erdős részekre, különösen szeles időben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek környezetükre, és ne gyújtsanak tüzet sem erdőkben, sem mezőgazdasági területeken, sem pedig tarlókon.
A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.
Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdotuz.hu és a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni.