szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

36 perce

Nem lett jobb a helyzet, marad a tilalom Hajdú-Biharban

Címkék#nébih#katasztrófavédelem#tűz#tűzgyújtási tilalom

Van, ahol már mérséklődött a kockázat. Nyolc vármegye kivételével országosan visszavonták, de Hajdú-Biharban még érvényben van a tűzgyújtási tilalom.

Haon.hu
Nem lett jobb a helyzet, marad a tilalom Hajdú-Biharban

Hajdú-Biharban továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom

Forrás: Illusztráció/ Napló-archív

Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, ezért szeptember 1-től országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Nyolc vármegyében, ahol továbbra sem hullott elegendő csapadék, a korlátozás érvényben marad – közölte vasárnap a Nébih. Kifejtik, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata szűnik meg a tűzgyújtási tilalom, mivel a felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén. A lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata.

Hajdú-Biharban továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom
Hajdú-Biharban továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom
Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Marad a tűzgyújtási tilalom Hajdú-Biharban

Bár az országos tilalmat visszavonják, a tűzgyújtási tilalom továbbra is fennáll az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő csapadék: 
•    Bács-Kiskun
•    Békés
•    Borsod-Abaúj-Zemplén
•    Csongrád – Csanád
•    Hajdú-Bihar
•    Heves
•    Jász-Nagykun-Szolnok
•    Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Fontos kiemelni, hogy a tilalom feloldásával érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg.

Mi lehet tűzgyújtási tilalom idején? 

A tűzgyújtási tilalmat július 21-én rendelte el a hatóság és a katasztrófavédelem. Ahol továbbra is érvényben van, ott minden bel- és külterületi erdőre és azok 200 méteres körzetére, fásításokra – azaz erdei fafajokkal borított külterületekre – és azok 200 méteres környezetére is, valamint kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

A saját tulajdonú belterületi kertekben bográcsozás, grillezés továbbra is engedélyezett, de kizárólag gáz égőfejjel vagy zárt tűzterű, szikrafogóval ellátott eszközzel. Fa vagy faszén használata esetén a tűz terjedése belterületről is könnyen átterjedhet erdős részekre, különösen szeles időben. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek környezetükre, és ne gyújtsanak tüzet sem erdőkben, sem mezőgazdasági területeken, sem pedig tarlókon.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken.
Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdotuz.hu és a katasztrófavédelem oldalán lehet tájékozódni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu