Tűz keletkezett egy debreceni vendéglátóhelyen, hulladék is égett

Kisebb tűz keletkezett egy vendéglátóhelyen, Debrecenben, a Füredi úton. Hulladék és kartonpapír égett mintegy három négyzetméteren, az öltözőhelyiség melletti zuhanyzóban – számolt be róla honlapján csütörtökön a katasztrófavédelem.

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az ingatlant.

