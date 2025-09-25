szeptember 25., csütörtök

Tűz keletkezett egy debreceni vendéglátóhelyen, hulladék is égett

Címkék#debrecen#tűz#tűzoltó#vendéglátó

Hulladék kapott lángra az ingatlanban. A tűzoltókat egyből a helyszínre riasztották.

Haon.hu

Kisebb tűz keletkezett egy vendéglátóhelyen, Debrecenben, a Füredi úton. Hulladék és kartonpapír égett mintegy három négyzetméteren, az öltözőhelyiség melletti zuhanyzóban – számolt be róla honlapján csütörtökön a katasztrófavédelem

Kisebb tűz keletkezett a vendéglátóhelyen
Kisebb tűz keletkezett a vendéglátóhelyen
Forrás: Napló-archív

Mint írták, a város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az ingatlant.

