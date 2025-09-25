Sziréna
3 órája
Trágyacsomó égett Hajdú-Biharban, rohantak a tűzoltók
Szerdán is akadt dolguk a hajdú-bihari tűzoltóknak. Faág és tűz miatt is érkezett bejelentés vármegyei lánglovagokhoz.
Hajdúdorog közelében egy trágyacsomó égett, emiatt vonultak a hajdúnánási hivatásos tűzoltók –számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egység két vízsugárral oltotta el a tüzet.
Egyéb beavatkozás:
Faágat távolítottak el a debreceni hivatásos tűzoltók a debreceni Tímár utcában és a Böszörményi úton is, szerdán. Az ágak veszélyeztették a közlekedést.
