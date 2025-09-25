szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

3 órája

Trágyacsomó égett Hajdú-Biharban, rohantak a tűzoltók

Címkék#összefoglaló#tűz#Hajdú-Bihar

Szerdán is akadt dolguk a hajdú-bihari tűzoltóknak. Faág és tűz miatt is érkezett bejelentés vármegyei lánglovagokhoz.

Haon.hu

Hajdúdorog közelében egy trágyacsomó égett, emiatt vonultak a hajdúnánási hivatásos tűzoltók –számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egység két vízsugárral oltotta el a tüzet.

Faág és tűz miatt is érkezett bejelentés vármegyei lánglovagoknak
Faág és tűz miatt is érkezett bejelentés vármegyei lánglovagoknak
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozás:

Faágat távolítottak el a debreceni hivatásos tűzoltók a debreceni Tímár utcában és a Böszörményi úton is, szerdán. Az ágak veszélyeztették a közlekedést.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu