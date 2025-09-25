Trágyacsomó égett Hajdú-Biharban, rohantak a tűzoltók

Hajdúdorog közelében egy trágyacsomó égett, emiatt vonultak a hajdúnánási hivatásos tűzoltók –számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, az egység két vízsugárral oltotta el a tüzet.

Faág és tűz miatt is érkezett bejelentés vármegyei lánglovagoknak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozás:

Faágat távolítottak el a debreceni hivatásos tűzoltók a debreceni Tímár utcában és a Böszörményi úton is, szerdán. Az ágak veszélyeztették a közlekedést.

Ajánljuk még: