Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági vontató Hajdúnánás külterületén – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűz ütött ki Hajdúnánás külterületén, egy gép is lángokban állt!

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint kiderült, a tűzeset a 3323-as út közelében, a Zajgatói Kovács tanyánál történt. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd az utómunkálatokhoz kezdtek.

