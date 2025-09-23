szeptember 23., kedd

Tűz ütött ki Hajdúnánás külterületén, egy gép is lángokban állt!

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági vontató Hajdúnánás külterületén – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mint kiderült, a tűzeset a 3323-as út közelében, a Zajgatói Kovács tanyánál történt. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd az utómunkálatokhoz kezdtek.

