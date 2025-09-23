Sziréna
49 perce
Tűz ütött ki Hajdúnánás külterületén, egy gép is lángokban állt!
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy mezőgazdasági vontató Hajdúnánás külterületén – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint kiderült, a tűzeset a 3323-as út közelében, a Zajgatói Kovács tanyánál történt. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd az utómunkálatokhoz kezdtek.
