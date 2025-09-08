szeptember 8., hétfő

Sziréna

1 órája

A szomszéd kertje is lángra kapott a hajdú-bihari tűzben!

Címkék#debrecen#Hajdúdorog#szemét#tűz

Egy lakóház kertjében csaptak fel a lángok. A hajdúnánási tűzoltók vonultak az esethez.

Haon.hu

Hajdúdorogon, a Nagy Sándor utcában egy lakóház kertjében égett a szemét vasárnap, a tűz átterjedt a szomszéd kertjére is. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet - olvasható a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem vasárnapi összefoglalójában.

TI_20250829_Kigyulladt aljnövényzet Hajdúszováton_HAON (1)
Kigyulladt a szemét egy családi házban Hajdúdorogon, a tűz átterjedt a szomszéd kertjére is
Forrás: Napló-archív

Több tűzeset is volt Debrecenben a hét utolsó napján

Vasárnap délelőtt hulladék és szemét égett Debrecenben, a Vágóhíd utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.

Ötszáz négyzetméteren égett a gaz és az avar Debrecen közelében vasárnap délután. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kéziszerszámokkal és egy vízsugárral oltották el a tüzet.

