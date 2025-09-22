szeptember 22., hétfő

Sziréna

1 órája

Sötétedés után csaptak fel a lángok Hajdú-Biharban, mentő is sietett a családi házhoz!

Címkék#mentő#tűzoltók#Földes#tűz

A tűzoltók két vízsugárral határolták körül a lángokat. Mentő is érkezett a földesi tűzeset helyszínére.

Haon.hu

Tűz ütött ki hétfőn kora este egy földesi lakóházban, a Somogyi Béla utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a lángok körülbelül huszonöt négyzetmétert érintettek, amit a püspökladányi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltottak. 

Sötétedés után csaptak fel a lángok Hajdú-Biharban, mentő is sietett a családi házhoz!
Sötétedés után csaptak fel a lángok Hajdú-Biharban, mentő is sietett a családi házhoz!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Tűz ütött ki hétfő este Földesen

A helyszínre mentő is érkezett. 

A rajok az oltást követően utómunkálatokba kezdtek.

