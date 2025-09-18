Sziréna
2 órája
Egy családi ház pincéjében csaptak fel a lángok Hajdú-Biharban!
A tűzoltók két gázpalackot hoztak ki a helyiségből. A tűzesethez a mentőket is riasztották!
Kisebb tűz volt egy családi ház pincéjében csütörtök délelőtt Ebesen, a Gázláng utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Mint írták, a debreceni és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két gázpalackot hoztak ki a helységből, majd három vízsugárral eloltották a lángokat.
A helyszínre mentő is érkezett.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Elképesztő!
4 órája
Tankcsapda slágert énekelt Kapu Tibor a yoUDay színpadán! – videóval!
Ezt ne hagyja ki!Tanévnyitó buli
8 órája
YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat – fotókkal, videókkal!
Ezt ne hagyja ki!Ember az ilyen?
5 órája
Megbocsáthatatlan, amit az 5 éves kislányával tett, Debrecenben ítélhetik el az édesapát
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre