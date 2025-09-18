szeptember 18., csütörtök

Egy családi ház pincéjében csaptak fel a lángok Hajdú-Biharban!

A tűzoltók két gázpalackot hoztak ki a helyiségből. A tűzesethez a mentőket is riasztották!

Haon.hu

Kisebb tűz volt egy családi ház pincéjében csütörtök délelőtt Ebesen, a Gázláng utcában – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tűz Ebesen: egy családi ház pincéjében csaptak fel a lángok
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Mint írták, a debreceni és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két gázpalackot hoztak ki a helységből, majd három vízsugárral eloltották a lángokat. 

A helyszínre mentő is érkezett.

