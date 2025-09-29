Tűz ütött ki hétfő délután Derecskén, egy családi háznál történt meg a baj!

Tűz ütött ki hétfő délután Derecskén, egy mintegy harminc négyzetméter alapterületű családi házzal egybeépített ól égett a Tavasz utcában - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók három vízsugárral fojtották el a lángokat.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

