Sziréna
1 órája
Tűz ütött ki hétfő délután Derecskén, egy családi háznál történt meg a baj!
Tűz ütött ki hétfő délután Derecskén, egy mintegy harminc négyzetméter alapterületű családi házzal egybeépített ól égett a Tavasz utcában - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók három vízsugárral fojtották el a lángokat.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Pályaorientáció
2 órája
Debrecen legnagyobb halai sorakoznak a diákokért: több mint 90 kiállítóval nyitott meg a Hello Szakma! – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
4 órája
Ingyen délutáni romkom Debrecenben! Aki látta, nem felejti el a motorháztetőről lógó nőt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre