Sziréna
2 órája
Tűz ütött ki egy debreceni büfénél, riasztani kellett a tűzoltókat – fotóval
A vasárnap sem telt el kellemetlen történések nélkül. A tűzoltók két esetben avatkoztak be.
Egy büfé mellett egy elektromos kötődoboz teteje égett, vasárnap délután a debreceni Segner téren. A debreceni hivatásos tűzoltók porral oltóval fékezték meg a lángokat.
Hajdúböszörményben, a Bolyai János utcában a szemét égett, emiatt riasztották a város tűzoltóit. Az egység egy vízsugárral fékezte meg a lángokat – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem.
