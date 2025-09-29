Tűz ütött ki egy debreceni büfénél, riasztani kellett a tűzoltókat – fotóval

Egy büfé mellett egy elektromos kötődoboz teteje égett, vasárnap délután a debreceni Segner téren. A debreceni hivatásos tűzoltók porral oltóval fékezték meg a lángokat.

Tűz volt egy debreceni büfé mellett

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hajdúböszörményben, a Bolyai János utcában a szemét égett, emiatt riasztották a város tűzoltóit. Az egység egy vízsugárral fékezte meg a lángokat – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem.

