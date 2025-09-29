szeptember 29., hétfő

Sziréna

2 órája

Tűz ütött ki egy debreceni büfénél, riasztani kellett a tűzoltókat – fotóval

A vasárnap sem telt el kellemetlen történések nélkül. A tűzoltók két esetben avatkoztak be.

Haon.hu

Egy büfé mellett egy elektromos kötődoboz teteje égett, vasárnap délután a debreceni Segner téren. A debreceni hivatásos tűzoltók porral oltóval fékezték meg a lángokat. 

Tűz volt egy debreceni büfé mellett
Tűz volt egy debreceni büfé mellett
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hajdúböszörményben, a Bolyai János utcában a szemét égett, emiatt riasztották a város tűzoltóit. Az egység egy vízsugárral fékezte meg a lángokat – számolt be róla ügyeleti összesítőjében a katasztrófavédelem. 

